شرطة بغداد تعتقل أباً وابنه باعا كلية ابنتهما بـ8 ملايين دينار

شفق نيوز/ اعلنت شرطة بغداد بوزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، عن اعتقال أب وابنه باعا كلية ابنتهما لاحد المواطنين في دهوك.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر / لجنة الكرخ استخبرت عن قيام أب وابنه بالمتاجرة بالأعضاء البشرية من خلال بيع كلية ابنتهما لأحد المواطنين في محافظة دهوك، مقابل مبلغ مالي قدره 8 ملايين دينار عراقي".

وأوضحت أنه "تم على الفور تشكيل فريق عمل لمتابعة الحالة، وبعد التحري وجمع المعلومات وجهد كبير ومميز أثمر بالتوصل إلى المتهمين والقبض عليهما في منطقة الغزالية ببغداد"، موضحة أنه "لدى إجراء التحقيق معهما أعترفا صراحة عن بيعهما كلية ابنتهما مقابل مبلغ من المال".

وأشار البيان الى "تدوين أقوالهما ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وعرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهما وفق أحكام المادة ١٨ من قانون الأعضاء البشرية لينالا جزاءهما العادل ".