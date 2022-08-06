سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

شرطة بغداد تعتقل أباً وابنه باعا كلية ابنتهما بـ8 ملايين دينار

Category: أمـن

Date: 2022-08-06T07:34:59+0000
شرطة بغداد تعتقل أباً وابنه باعا كلية ابنتهما بـ8 ملايين دينار

شفق نيوز/ اعلنت شرطة بغداد بوزارة الداخلية العراقية، اليوم  السبت، عن اعتقال أب وابنه باعا كلية ابنتهما لاحد المواطنين في دهوك.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر / لجنة الكرخ استخبرت عن قيام أب وابنه بالمتاجرة بالأعضاء البشرية من خلال بيع كلية ابنتهما لأحد المواطنين في محافظة دهوك، مقابل مبلغ مالي قدره 8 ملايين دينار عراقي".

وأوضحت أنه "تم على الفور تشكيل فريق عمل لمتابعة الحالة، وبعد التحري وجمع المعلومات وجهد كبير ومميز أثمر بالتوصل إلى المتهمين والقبض عليهما في منطقة الغزالية ببغداد"، موضحة أنه "لدى إجراء التحقيق معهما أعترفا صراحة عن بيعهما كلية ابنتهما مقابل مبلغ من المال".

وأشار البيان الى "تدوين أقوالهما ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وعرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهما وفق أحكام المادة ١٨ من قانون الأعضاء البشرية لينالا جزاءهما العادل ".

related

في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

Date: 2020-12-06 06:20:28
في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

إصابات بجملة احداث ليلية في بغداد

Date: 2022-05-04 20:26:41
إصابات بجملة احداث ليلية في بغداد

الإعدام لمنفذ جريمة مروّعة هزت الرأي العام العراقي (فيديو)

Date: 2021-09-20 17:49:32
الإعدام لمنفذ جريمة مروّعة هزت الرأي العام العراقي (فيديو)

بحادثين منفصلين.. شاب وفتاة ينهيان حياتهما في بغداد وذي قار

Date: 2021-02-11 11:46:19
بحادثين منفصلين.. شاب وفتاة ينهيان حياتهما في بغداد وذي قار

الاستخبارات تحبط إدخال 17 طناً من الأدوية المهربة إلى بغداد

Date: 2022-01-18 14:27:08
الاستخبارات تحبط إدخال 17 طناً من الأدوية المهربة إلى بغداد

بسبب غلاء الأسعار.. مشاجرة دامية في منطقة البياع ببغداد

Date: 2021-02-19 20:27:34
بسبب غلاء الأسعار.. مشاجرة دامية في منطقة البياع ببغداد

قتيل وجرحى بنزاع عشائري مسلح ببغداد

Date: 2022-05-26 21:36:54
قتيل وجرحى بنزاع عشائري مسلح ببغداد

التحرير.. إطلاق الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين

Date: 2021-05-25 15:25:18
التحرير.. إطلاق الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين