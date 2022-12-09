شرطة بغداد تطيح بمتهم سرق نصف مليار دينار بالتنسيق مع عاملة أجنبية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ، يوم الجمعة، الإطاحة بمتهم سرق نصف مليار دينار عراقي مع عاملة أجنبية.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بناء على معلومات دقيقة توفرت لدى الفوج التكتيكي في قيادة شرطة بغداد الكرخ حول وجود متهم مطلوب وفق أحكام المادة 446، مع عاملة اجنبية بسرقة مبلغ مالي قدره 500 مليون دينار عراقي".

واضاف البيان؛ أن "قائد شرطة الكرخ العميد الركن محمد رشيد صالح وجه بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة مدير أفواج طوارئ الكرخ ووجه بضرورة تدقيق المعلومات وبالفعل تمكن فريق العمل من إلقاء القبض على المتهم وتسليمه الى جهة الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".