شرطة بغداد تطيح بمتهمين بينهم امرأة كانت تخفي بندقية تحت عباءتها

شفق نيوز/ أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، يوم الخميس، بتمكن شرطة بغداد من ضبط عجلة بداخلها ثلاثة متهمين بينهم امرأة كانت تخفي بندقية كلاشنكوف تحت عباءتها.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "اثناء تفتيش العجلات المارة ضمن سيطرة ابو غريب الجديد التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد، تم الاشتباه بعجلة كانت تقل رجلين وامرأة".

وأوضحت أن "أحدهم ادعى بانه مريض، وتمت ملاحظة إخفاء المرأة شيئا ما تحت عباءتها مما استدعى الامر تفتيش السيدة من قبل العنصر النسوي حيث تم ضبط بندقية كلاشنكوف مع خمسة مخازن عتاد و٥٥ اطلاقة وطبر وهراوة مخبأة تحت عباءتها".

وأشارت إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم اصوليا وتسليمهم الى مركز شرطة الخضراء التابع للقيادة ايضا لإجراء اللازم اصوليا وفق القانون".