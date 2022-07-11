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شرطة بغداد تطيح بـ"ذباح" شارع حيفا

Category: أمـن

Date: 2022-07-11T17:18:52+0000
شرطة بغداد تطيح بـ"ذباح" شارع حيفا

شفق نيوز/ تمكنت أفواج طوارئ شرطة بغداد يوم الاثنين، من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين أحدهما معروف بأسم (ذباح شارع حيفا).

وذكر بيان لقيادة شرطة بغداد ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "معلومات دقيقة توفرت لمديرية أفواج طوارئ بغداد التابعة الى قيادة شرطة بغداد حول وجود متهمين اثنين مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب صادرة بحقهم مذكرات قبض منذ العام ٢٠٠٨ كانوا هاربين خارج العراق، أحدهما معروف بأسم (ذباح حيفا)".

واضاف البيان؛ أن "قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة وجه بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة مدير أفواج الطوارئ وعضوية كبار الضباط ووجه بضرورة تدقيق المعلومات وبالفعل تمكن فريق العمل من تدقيق المعلومات".

وتابع البيان؛ ان القوة المشكلة داهمت "مكان تواجدهما والقبض عليهما وتسليمهما إلى جهة الطلب لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق القانون لينالا جزائهم العادل".

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