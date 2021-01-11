شرطة بغداد تطيح بشخصين انتحلا صفة مسؤولين حكوميين واحتالا على 23 شخصاً

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بغداد، يوم الاثنين، عن اعتقال شخصين انتحلا صفة مسؤولين واحتالا على 23 شخصاً في العاصمة.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن قوة مشتركة من افواج الطوارئ ومديرية شرطة الصالحية/ مركز شرطة الجعيفر التابعين الى قيادة شرطة بغداد تمكنت من القاء القبض على شخصين انتحلا صفة مسؤولين في الدولة وبالتعاون مع المواطنين، مبيناً أن الشخصين قاما بالنصب والاحتيال على 23 مواطناً وادعيا انهما سيقومان بتعيين وتثبيت اصحاب العقود على الملاك الدائم.

وأوضح البيان، أن المتهمين اعترفا بجريمتيهما بعد التحقيق معهما ابتدائياً وقضائياً، مشيراً إلى ايداعهما التوقيف وفق المادة 456 من قانون العقوبات واتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية بحقهما.

ولفت البيان الى أن العملية تمت حسب توجيهات وزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبإشراف مباشر من قبل قائد شرطة بغداد.