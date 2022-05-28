شرطة بغداد تطارد مجموعة مسلحة تُسمى "درع العشيرة"

شفق نيوز/ أفادت قيادة شرطة محافظة بغداد، يوم السبت، أنها تلاحق مجموعة تحمل السلاح تُسمى بـ"درع العشيرة".

وقالت الشرطة في بيان اليوم، إنه "بين فترة وأخرى يظهر عدد من الأشخاص في مقاطع فديو تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يحملون السلاح بصورة علنية فتارة تحت مسمى ( درع العشيرة) وتارة تحت عنوان الدفاع عن حقوق العشيرة وتارة اخرى تحت عنوان ما يسمى( الكوامة) ، أن هذه التصرفات اللامسؤولة هي تجاوز واضح على السلم والامن المجتمعي وان اصحابها يقعون تحت طائلة القانون والحساب".

ودعت الشرطة المواطنين إلى "الادلاء باي معلومات متوفرة عن هؤلاء الاشخاص عبر الاتصال بالخط الساخن لقيادة شرطة محافظة بغداد( ٤٢٧) المجاني وستكون هوية المتصل طي الكتمان كما سيتم استحصال الموافقات القضائية اللازمة والقاء القبض على المتهمين الظاهرين بمقاطع الفيديو المذكورة والصور الفوتوغرافية لينالوا جزاءهم العادل ويكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه فرض الفوضى و محاولة ارعاب المواطنين والتجاوز عليهم".