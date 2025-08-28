شرطة بغداد تضبط سيارة "مشبوهة" بداخلها "خزنة سرية" وأسلحة وهويات مزورة (فيديو وصور)

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الخميس، بضبط سيارة مشبوهة بداخلها "خزنة سرية" وأسلحة وهويات مزورة واعتقال صاحبها.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية ألقت القبض على متهم يقود سيارة نوع (تاهو) يقوم بتغيير وإخفاء لوحة رقم السيارة بجهاز تحكم من داخلها، بحيث لا يمكن تعقبها في حال تنفيذ مخالفة أو جريمة".

وأضافت "أثناء تفتيشها عُثر على خزنة تفتح برقم سري بداخلها أسلحة وهويات مزورة ومخازن سلاح واجهزة منادة"، مؤكدة أنه "تم إيداع المتهم التوقيف للتحقيق معه".