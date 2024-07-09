شرطة بغداد تشن حملة لمكافحة صالات "القمار" جنوبي العاصمة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بشن حملة لإغلاق صالات القمار في منطقة الدورة، واعتقال 23 شخصاً عراقيين ومن جنسيات أخرى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية أفواج طوارئ بغداد الكرخ وبعد جمع المعلومات الاستخبارية، توصلت إلى تواجد قاعات تستخدم (تلخانة للعب الريسز والقمار) ضمن قاطع مسؤولية فوج طوارئ بغداد الكرخ الرابع في منطقة الدورة منطقة المعلمين، وبعد جمع المعلومات من قبل مدير أفواج طوارئ بغداد الكرخ ومدير شعبة استخبارات المديرية، توجهت قوة من مقر مديرية أفواج طوارئ بغداد الكرخ، سرية سوات، وتطويق المكان".

وأضاف أنه "تم إلقاء القبض على 17 شخصاً يمارسون اللعبة ومن ضمنهم اثنان هما أصحاب (التلخانة) وتم ضبط، 5 شاشات، وجهازين كينو لقطع الوصولات، و5 أجهزة لابتوب، وجهازين راوتر، وجهازين ديفي ار، واثنين يو بي أس، وكاميرتين، علبة زار (نرد)، وسكينين (كتر) ومواد أخرى ومبلغ مالي".

وأشار إلى أنه "كما تم أيضاً ضبط قاعة قاعة قمار أخرى لكنها كانت مغلقة وتم تفتيشها واعتقال خمسة من الجنسية البنغلاديشية وآخر من الجنسية السورية، بالإضافة إلى مواد تستخدم في لعب القمار".

وفي وقت سابق اليوم، كشفت مصادر مطلعة لوكالة شفق نيوز، أن "اطرافاً سياسية تضغط على وزير الداخلية، لوقف الحملة الخاصة لإغلاق صالات القمار التلة خانات وبيع الكحول في المطاعم خاصة وبالتحديد في منطقة الكرادة، بدفع من بارونات القمار والتلخانات".

وأضاف المصدر؛ أنه في الوقت نفسه قام سكان منطقة الكرادة بوضع لافتات لمطالبة الوزير باستمرار الحملة وإبعاد محال الكحول والقاعات الخاصة خارج المناطق السكنية.