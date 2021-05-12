شرطة بغداد تسرد تفاصيل مقتل رجل الأعمال عماد الأسدي

شفق نيوز/ أصدرت قيادة شرطة محافظة بغداد، يوم الأربعاء، تفاصيل جديدة بشأن حادثة مقتل رجل الأعمال عماد الأسدي نتيجة شجار في العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، "حصلت هذا اليوم جريمة قتل للمجنى عليه (عماد اسماعيل ابراهيم النداف الأسدي) وهو رجل أعمال صاحب مشروع دواجن بمحافظة الديوانية من قبل أخوة وأهل زوجته".

وأضاف "حيث حصلت مشاجرة في محافظة بغداد وبالتحديد في حي تونس (الزراعي) تم على اثرها قيام اخوة زوجة الضحية بإطلاق النار بشكل عشوائي على دار المجنى عليه حيث كان المجنى عليه في حينها في مدخل الدار، مما أدى إلى إصابته وفرار المتهمين الى جهة مجهولة تم بعدها نقل المجنى عليه الى المستشفى واثناء ذلك فارق الحياة".

وقالت إنه "جرى الكشف على محل الحادث وضبط الظروف الفارغة من قبل كوادر الادلة الجنائية وتشكيل فريق عمل ميداني من قبل قيادة شرطة محافظة بغداد برئاسة قائد شرطة بغداد، لالقاء القبض على الجناة".