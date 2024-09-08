شرطة بغداد تداهم قاعات "دمبلة" وتعتقل 108 أشخاص بينهم أجانب (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد اعلام عمليات بغداد، يوم السبت، بتنفيذ عمليات دهم وتفتيش طالت اربعة "صالات للعب القمار و الدمبلة" و القبض على 108 أشخاص بداخلها في جانب الكرخ من العاصمة بغداد.

وقال في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه ضمن الخطط المرسومة من قبل قيادة عمليات بغداد لتعزيز الأمن والاستقرار وتفتيش وتدقيق القاعات والمطاعم والكافيهات وغلق غير المجاز منها، تمكنت قوة مشتركة من قيادة شرطة الكرخ، والاجهزة والوكالات الملحقة بها، بإشراف ميداني للقادة والآمرين، ولليوم الثاني على التوالي، من تنفيذ عمليات دهم وبحث وتفتيش نتج عنها: غلق أربع صالات كبيرة تستخدم "للعب القمار و الدمبلة".

وأشار البيان، إلى أن القوة تمكنت أيضا من القاء القبض على 108 مخالفين بداخل تلك القاعات مع اصحابها والعاملين فيها، بينهم اربعة مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة صادرة بحقهم مذكرات قبض، و8 آخرين اجانب الجنسية مخالفين لضوابط وشروط دائرة الاقامة والجنسية، بالاضافة الى ضبط كميات كبيرة من المشروبات الكحولية واجهزة ومواد تستخدم (للدمبلة والقمار)، وذلك في عدد من مناطق الكرخ.