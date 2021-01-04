شرطة بغداد تحذر أصحاب الدراجات النارية

شفق نيوز/ حذرت قيادة شرطة بغداد، يوم الاثنين، أصحاب الدراجات النارية من قيادتها من قبل عدة أشخاص، تفادياً لتحمل صاحبها مسؤولية ما قد يبدر عن غيره من مخالفات أو جرائم.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن توجيهات المراجع الأمنية العليا أكدت على ضرورة مضاعفة الجهود للحد من الجريمة وبكافة اشكالها، وبالأخص استغلال بعض المجرمين للدراجات النارية في تنفيذ مآربهم المريضة ومخططاتهم الاجرامية.

ودعت القيادة مستخدمي الدراجات النارية إلى الالتزام بالتوجيهات والوصايا والتعليمات الأمنية الخاصة بمنع استخدام الدراجة من قبل اكثر من شخص، مؤكدة أن المخالف سيتعرض للمساءلة القانونية من دون أي استثناءات في هذا التوجيه.