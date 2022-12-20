شرطة بغداد تحبط "دگة عشائرية" بصاروخ قاذفة وتعتقل مخموراً

شفق نيوز/ أحبطت قوات شرطة بغداد الكرخ، يوم الثلاثاء، "دگة عشائرية" بعدما القت القبض على شخص "مخمور" كان ينوي تنفيذها بواسطة صاروخ قاذفة في أحد احياء العاصمة العراقية.

وقالت شرطة الكرخ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بناء على معلومات دقيقة توفرت لدى الفوج التكتيكي حول وجود متهم بحوزته قاذفة RBG مع مخازن عتاد، ينوي التهيؤ للقيام بما يعرف بالدكة العشائرية وجه قائد شرطة بغداد الكرخ بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة مدير أفواج طوارئ الكرخ العميد محمود عبد الجليل ووجه ببذل الجهود لمنع المتهم والقاء القبض عليه وبالفعل تم نصب كمين محكم ومراقبة حركة المتهم من قبل قوة من الفوج التكتيكي التابع للقيادة وتم القاء القبض عليه".

واشار البيان ان "المتهم كان مخموراً ويحمل قاذفة RBG مع مخازن عتاد كلاشنكوف حيث تم اصطحابه مع المضبوطات الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".