شرطة بغداد تتخذ اجراءات بحق أفراد مفرزة انهالوا بالضرب المبرح على شخص (فيديو)

شفق نيوز/ وجّه قائد شرطة بغداد يوم الثلاثاء باتخاذ الإجراءات القانونية بحق افراد مفرزة انتشر مقطع فيديو لهم وهم يعتدون على شخص بالضرب المبرح.

وقالت الشرطة في بيان اليوم إنه فور ورود معلومة بوجود تجاوز على مواطن من قبل مفرزة تابعة لاحد افواج الطوارىء التابعة للقيادة وقبل انتشار مقطع الفيديو وفي تمام الساعة التاسعة صباحا وجه قائد شرطة بغداد بايداع المفرزة التوقيف فورا على ذمة المجلس التحقيقي مع وجود تجاوز واعتداء من قبل المواطن على احد المرابطات والهروب منهم ولكن هذا لا يبرر التجاوز الذي حصل.

وأوضح البيان أنه في تمام الساعة الحادية عشر انتشر مقطع فديو لهذه الحادثة وتؤكد قيادة شرطة بغداد قائدا وضباطا ومنتسبين ان هذا التصرف الفردي لا يحسب على قيادة طالما كانت عونا وسندا للمواطن البغدادي.

وشدد البيان على ان اي تصرف غير مسؤول يصدر من اي منتسب غير مقبول ويواجه بحزم وان القيادة تلتزم باحترام حقوق الانسان وتلتزم حرفيا بتوجيهات وزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق اي تصرف من شأنه ان يزعزع علاقة المواطن بأجهزة الامن مع ان الاجراء الحازم الذي اتخذته القيادة كان قبل انتشار مقطع الفيديو بساعتين.