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شرطة بابل: لا يوجد استهداف لقيادات في الحشد الشعبي

Category: أمـن

Date: 2021-02-20T12:51:14+0000
شرطة بابل: لا يوجد استهداف لقيادات في الحشد الشعبي

شفق نيوز/ أوضحت قيادة شرطة بابل، اليوم السبت، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن مقتل قادة كبار في الحشد الشعبي.

وقال مسؤول اعلام القيادة، العميد عادل الحسيني لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء التي تحدثت عن مقتل قادة كبار في الحشد الشعبي ينتمون لكتائب حزب الله وعصائب اهل الحق، غير دقيقة ولم يسجل لدينا في أي موقف أمني خلال الساعات الماضية"، لافتا إلى أنه "تم التحري أيضا عن الموضوع مع الجهات المستهدفة و أبلغوني بعدم وجود أي محاولات استهداف لقادتهم".

وحاولت وكالة شفق نيوز؛ التواصل مع مسؤول مكتب الحشد في بابل، لؤي الزاملي، لكنها لم تستطع التواصل معه بسبب إغلاق هاتفه.

واعلن في وقت مبكر من اليوم السبت، تعرض اللواء 47 التابع للحشد الشعبي إلى استهداف بعبوة ناسفة شمالي بابل؛ أدت إلى مقتل أحد منتسبي اللواء؛ فيما تداولت أنباء على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أن القتيل قيادي في كتائب حزب الله.

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