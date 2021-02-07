شرطة بابل: لا محاولة أغتيال لـ"الحلو"

شفق نيوز/ نفت قيادة شرطة بابل، اليوم الاحد، أنباء أفادت بمحاولة اغتيال ناشط في المحافظة.

وقال إعلام قيادة شرطة بابل في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن قيادة شرطة المحافظة تنفي صحة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن خبر محاولة اغتيال الناشط المدني أحمد الحلو في مدينة القاسم جنوب بابل، واصفة الخبر بأنه "كاذب".

وأكدت قيادة شرطة محافظة بابل أن "لا صحة للخبر المتداول"، داعية الجميع إلى "توخي الدقة في نقل المعلومة واعتماد مصادرها الرسمية".

وكانت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في العراق قد أفادت في وقت سابق بحدوث محاولة اغتيال فاشلة للناشط احمد الحلو في محافظة بابل.