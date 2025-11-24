شرطة بابل تُحبط تهريب مخدرات  عبر "ستوتة"

شفق نيوز– بابل

أفاد إعلام قيادة شرطة بابل، يوم الاثنين، بإحباط تهريب مخدرات مخبأة داخل حذاء معلق على دراجة نارية "ستوتة" في الحلة مركز المحافظة.

وقال في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن مفارز شرطة النجدة في قاطع الصوب الصغير بمحافظة بابل تمكنت خلال الواجبات الليلية في منطقة البكرلي وسط الحلة، من إحباط محاولة تهريب مادة الكريستال المخدّرة، أخفاها المتهم داخل حذاء معلق على دراجة نارية "ستوتة".

وأوضح البيان أن دراجة نارية بلا لوحات وبجانبها حذاء مربوط بشكل مريب أثارت انتباه إحدى دوريات النجدة، التي أوقفت المركبة وأجرت تفتيشًا دقيقًا كشف عن وجود كمية المخدرات، كان المتهم يحاول تمريرها بأسلوب مموه.

وأشار البيان إلى أن المتهم تم القبض عليه فورًا، واتُخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة، ليُحال إلى الجهات المختصة لمواجهة العدالة.