شرطة بابل تنفي هروب سجناء "دواعش" من سجن الكفل

شفق نيوز- بابل

نفت قيادة شرطة بابل مساء اليوم الثلاثاء، ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم هروب سجناء من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي من سجن الكفل في المحافظة، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية عن الصحة تماماً ولا تمتّ إلى الواقع بصلة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن سجن بابل المركزي في قضاء الكفل يخضع لإجراءات أمنية مشددة ومستمرة على مدار الساعة، وفقاً لتقدير الموقف الأمني، وبإشراف مباشر ومتابعة ميدانية متواصلة من قبل اللواء عباس حسن ناصر الحسيني، قائد شرطة محافظة بابل.

وأضافت ان قائد الشرطة يجري تقييماً أمنياً دورياً وشاملاً لتحصينات السجن، ضمن سلسلة جولات ميدانية تنفذها قيادة الشرطة بالتزامن مع المستجدات والظروف الأمنية التي تشهدها المنطقة، بما يضمن الحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية والانضباط وتعزيز كفاءة الأداء الأمني.

واكدت قيادة شرطة بابل أن هذه الإجراءات تأتي ضمن نهج مهني يعتمد مبدأ الأمن متعدد الحلقات (الأطواق الأمنية) ورفع مستوى الإنذار المبكر، مع استمرار المتابعة والتقييم الدوري لضمان الاستقرار الأمني ضمن قاطع المسؤولية.

وأشارت إلى ان القيادة تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة، وتهيب بالمواطنين ووسائل الإعلام توخي الدقة وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية حصرا.