شرطة بابل تنفي حدوث انهيار أمني في المسيب: مشاجرة انتهت بالقبض على  طرفيها

شفق نيوز/ نفت قيادة شرطة بابل، يوم الجمعة، وجود انفلات أمني بقضاء المسيب في المحافظة، مؤكدة حدوث شجار بين طرفين قرب محل صيرفة وتم توقيفهما.

وقال إعلام القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة شرطة بابل تنفي بشكل قاطع ما تداولته بعض صفحات منصات التواصل الاجتماعي عن خبر مفاده انهيار أمني في مدينة المسيب"، مؤكداً أن "المدينة آمنة وأن القوات الأمنية منتشرة بكثافة في جميع أنحاء المسيب".

وأضاف، أن "ما حدث في المسيب هو مشاجرة بين طرفين قرب أحد منافذ الصرافة بسبب التزامات مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوقيف طرفي المشاجرة من قبل مديرية شرطة قضاء المسيب".

وحذّر من "نشر أي أخبار كاذبة أو ترويج أي شائعات من شأنها زعزعة الأمن في المحافظة، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يُنشر أخباراً كاذبة أو يُروّج لشائعات".

وتُناشد قيادة شرطة بابل المواطنين الكرام إلى "عدم الانسياق وراء الشائعات، والتحقق من صحة المعلومات من المصادر الرسمية قبل نشرها أو مشاركتها".