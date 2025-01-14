شرطة بابل تنفي انتحار 3 أشخاص بنتمون لـ"القربان": اثنان فقط ويعانيان نفسياً

شفق نيوز/ نفت قيادة شرطة محافظة بابل، يوم الثلاثاء، صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول حادثة انتحار ثلاثة أشخاص في منطقة برنون بداعي "القربان".

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "لا صحة للأخبار المتداولة حول انتحار ثلاثة شبان، حيث تبين أن الحادثة تتعلق بانتحار شابين فقط في منطقة برنون، وقد أظهرت التحقيقات الأولية أن سبب الانتحار يعود إلى مشاكل نفسية كان يعاني منها الشابان، ولا توجد أي صلة لما تم تداوله حول دوافع أخرى أو ما يسمى القربان".

ودعت قيادة الشرطة جميع المواطنين ووسائل الإعلام لـ"تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تثير البلبلة والخوف في المجتمع"، مؤكدة على "أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة".

وتداولت بعض وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، خبر يفيد بانتحار 3 أشخاص في محافظة بابل، إثر انتمائهم لجماعة تُعرف بـ"القربان"، إذ أقدموا على إنهاء حياتهم بداعي طقوس دينية أو فكرية تخص هذه الجماعة.