شرطة بابل تلقي القبض على 6 مطلوبين بينهم "قاتل"

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، يوم الجمعة، إلقاء القبض على ستة مطلوبين، من بينهم متهم بجريمة قتل عمد، وتسجيل عشرات المخالفات المرورية، خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية.

وقال إعلام القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة شرطة محافظة بابل، نفذت بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية الأخرى، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، سلسلة من العمليات الأمنية التي طالت مختلف مناطق المحافظة ونقاط التفتيش الرئيسية، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار".

ولفت إلى أن "هذه العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على ستة مطلوبين قضائياً، من بينهم من ارتكب جريمة قتل عمد وفقاً لأحكام المادة 406 / 1 / أ من قانون العقوبات والتي تعاقب على القتل المرتكب مع سبق الإصرار والترصد".

وأضاف أنه "تم رصد وتسجيل 63 مخالفة مرورية، وضبط مسدس غير مرخص بحوزة شخصين تم توقيفهما، بالإضافة إلى احتجاز 4 وافدين مخالفين لقوانين الإقامة".