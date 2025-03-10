شرطة بابل تلقي القبض على 13 متهماً جرائم المخدرات والسرقة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، مساء اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على 13 متهماً بجرائم جنائية مختلفة بينها تجارة المخدرات والسرقة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مديريات أقسام قيادة شرطة بابل وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، نفذت حملة أمنية مكثفة طالت مختلف مناطق المحافظة والسيطرات الرئيسية فيها، وأسفرت عن إلقاء القبض على سبعة متهمين مطلوبين للقضاء بموجب مواد قانونية مختلفة.

وأضافت أنه تم ضبط كمية من المواد المخدرة، شملت مادة الكريستال والحبوب المخدرة، والقبض على متهم بحيازتها، وتوقيف شخص أجنبي لمخالفته قانون الإقامة.

وأشارت إلى أنه في عملية أمنية محكمة، نجحت مفارز قيادة شرطة محافظة بابل، ممثلة بقسم مكافحة إجرام شمال المحافظة - شعبة الإسكندرية، في تفكيك عصابة متخصصة بسرقة الدراجات النارية في الإسكندرية.

وأوضحت قيادة الشرطة، أن العملية جاءت بعد رصد حالات سرقة متزايدة ما استدعى تشكيل فريق عمل متخصص، وعقب عمليات مراقبة مكثفة تم نصب كمين بالتنسيق مع الفوج الثاني لواء 22 شرطة اتحادية، وأسفر عن القبض على ستة متهمين من محافظة مجاورة، واعترفوا بارتكابهم عدة سرقات في الناحية والتخطيط لسرقة مركبة أخرى.

وتابعت، كما أُلقي القبض على عنصر آخر من أفراد العصابة في محافظته، وضُبطت بحوزته مسروقات عبارة عن ثلاث دراجات نارية و"ستوتة"، مشيرة إلى إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.