شرطة بابل تكشف ملابسات جريمة قتل بشعة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، يوم الأحد، عن إلقاء القبض على متهمين بقتل شاب من أبناء المحافظة، بعد مرور 72 ساعة على تنفيذ الجريمة.

وذكرت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن معلومات وردت عن حصول جريمة قتل بشعة بحق شاب يعمل في بيع الغاز بقضاء المسيب شمالي المحافظة، وتم تشكيل فريق عمل من قسم الشرطة ومكافحة الإجرام في المسيب.

وبينت انه بعد جمع المعلومات وأخذ الموافقات الأصولية ومتابعة حثيثة امتدت لعدد من المحافظات، أثمرت جهود الفريق عن القبض على الجناة خلال 72 ساعة من ارتكاب الجريمة.

واضافت القيادة، ان أحد الجناة ألقي القبض عليه في محافظة الديوانية وهو المتهم الرئيسي بالقضية، وسيتم إحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.