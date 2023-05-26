شرطة بابل تفك لغز جريمة قتل.. الجاني شقيق المجنى عليه

شفق نيوز/ كشفت شرطة بابل، يوم الجمعة، لغز جريمة قتل وقعت في قضاء القاسم جنوبي المحافظة، مشيرة إلى أن الجاني شقيق المجنى عليه.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً في الثلاثينيات من عمره لقي حتفه بآلة جارحة على إثر مشاجرة حدثت في ساعة متأخرة ضمن قضاء القاسم وتم تسجيل شكوى من ذويه".

وأضافت، "بعد سماع أقوال الشهود وجمع المعلومات كانت الشكوك تدور حول شقيق المجنى عليه، حيث تم استحصال الموافقات القضائية، وفي غضون ساعات قليلة أُلقي القبض على شقيق الجاني والذي اعترف بعد مواجهته بالادلة والبراهين قيامه بقتل شقيقه المجنى عليه بسبب قيام الاخير بصفعه وضربه لمنعه من التشاجر مع أشخاص حصل بينه وبينهم خلاف".

وأكدت القيادة، "توقيف المتهم أُصولياً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".