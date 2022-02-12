شرطة بابل تعلن تفاصيل جديدة عن قيام رجل بقتل زوجته وخمسة أفراد من أُسرتها

شفق نيوز/ كشفت قيادة شرطة بابل ، اليوم السبت ، عن قيام رجل يقتل زوجته وخمسة من أفراد أُسرتها ومن ثم يطلق النار على نفسه محاولاً الانتحار ولم يفارق الحياة .

وعزت القيادة في بيان سبب وقوع الحادث "نتيجة خلاف عائلي بحسب أقوال إحدى شقيقات الزوجة الناجية الوحيدة من الحادث بإصابة ، وذلك في أحد أحياء قضاء المسيب شمالي المحافظة".

وأكدت قيادة الشرطة ، أن قوة أمنية طوقت المكان فيما باشر خبراء الادلة الجنائية بالكشف الموقعي على الحادث وضبط السلاح المستخدم نوع بندقية كلاشنكوف ، ونقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي ، ووضع حراسة مشددة على القاتل الذي يرقد حالياً في العناية المركزة ، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة لمعرفة ملابسات أكثر عن الحادث .

وكان مصدر أمني مسؤول قد افاد في وقت سابق من اليوم بأن شاباً أقدم على قتل خمسة أفراد من أُسرة واحدة في قضاء المسيب شمالي محافظة بابل.