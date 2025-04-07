شرطة بابل تعتقل 6 مطلوبين وسارق "تك تك" وتسجل 42 مخالفة مرورية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، يوم الاثنين، عن تنفيذ حملة أمنية واسعة أسفرت عن القبض على خمسة مطلوبين وتسجيل 42 مخالفة مرورية، والقبض على سارق دراجة نارية "تك تك" متلبساً بالجرم شمال المحافظة، والقبض على مطلوب قضائياً في سيطرة حلة - نجف.

وقال إعلام شرطة بابل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مديريات الأقسام الميدانية في قيادة شرطة محافظة بابل، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، نفذت خلال الـ24 ساعة الماضية، حملة أمنية واسعة شملت مختلف مناطق المحافظة والسيطرات الرئيسية فيها".

ولفت إلى أن "الحملة الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على خمسة مطلوبين قضائياً استناداً إلى أوامر قضائية ومواد قانونية مختلفة، كما تم تسجيل 42 مخالفة مرورية وتوقيف سبعة مخالفين، بينهم خمسة أجانب لمخالفتهم شروط الإقامة".

وأوضح أن "مفارز قيادة شرطة بابل، وبالتحديد قسم مكافحة إجرام شمال المحافظة - شعبة السدة، نجحت في إلقاء القبض على متهم بسرقة دراجة نارية نوع (تك تك)، وذلك بعد تلقي بلاغ من مواطن عن سرقة دراجته من أمام منزله في قضاء المسيب".

وتابع: "فور تلقي البلاغ، باشرت مفارز الشعبة بعملية بحث ميداني فوري، وتم تعميم أوصاف الدراجة على جميع المفارز المنتشرة ضمن قاطع المسؤولية، بالإضافة إلى نصب نقاط تفتيش، مما أدى إلى ضبط الدراجة والقبض على السارق متلبساً بالجرم".

وأشار إلى أنه "في سياق التحقيقات الأولية، تبين أن المتهم من سكان محافظة مجاورة، وقد اعترف بارتكابه الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بحقه".

وأكد إعلام الشرطة أن "مفارز سيطرة حلة - نجف التابعة لقيادة شرطة محافظة بابل، وأثناء عمليات التفتيش الدقيق، تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق المادة 459 من قانون العقوبات".

وبين أن "عملية القبض تمت عقب محاولة المتهم المرور عبر السيطرة الواقعة جنوب مدينة الحلة، وذلك بعد الاشتباه به ومطابقة بياناته مع قاعدة البيانات الجنائية، حيث اتضح أنه مطلوب قضائياً في محافظة مجاورة".

ولفت إلى أنه "تمت مباشرة الإجراءات القانونية بحق المتهم، تمهيداً لإحالته إلى الجهة الطالبة وفقاً للأصول القانونية".