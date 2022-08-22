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شرطة بابل تعتقل متهمين بحوزتهما طائرة مسيرة ومخدرات

Category: أمـن

Date: 2022-08-22T13:53:28+0000
شرطة بابل تعتقل متهمين بحوزتهما طائرة مسيرة ومخدرات

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الإثنين، القبض على متهمين اثنين بحوزتهما طائرة مسيرة "درون" ومواد مخدرة بعملية نوعية مشتركة ضمن قاطع المسيب شمالي المحافظة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العملية نفذتها مفارز شعبة مخدرات قضاء المسيب بالإشتراك مع مفارز الأمن الوطني بإسناد قوة SWAT "بناءً على معلومات مؤكدة".

وأشارت الى أن "القوة ضبطت بحوزة المتهمين على كمية قليلة من المخدرات وأدوات التعاطي فضلاً عن طائرة مسيرة "درون" مع سلاح بندقية وعدد من الاطلاقات النارية مختلفة الأنواع وحزام نسيجي مع أسطوانة بلاستيكية فارغة وبطارية 12 فولت وأسلاك بطول 30سم مربوطة بشريط لاصق على شكل "حزام ناسف خالي من المواد المتفجرة".

وتابعت القيادة أن "المفارز الاختصاص باشرت بنقل المتهمين الى مركز التحقيق المعني لإكمال باقي الإجراءات القانونية واحالتهما الى القضاء".

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