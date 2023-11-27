شرطة بابل تعتقل قاتل محامٍ بعد ملاحقته في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، يوم الإثنين، القبض على قاتل محامٍ بعد ملاحقته في إقليم كوردستان.

وذكر اعلام القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز قسم مكافحة الإجرام ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بابل وقسم التقنيات والمعلوماتية بابل وجهاز الأمن الوطني في بابل، تمكنوا من القبض على الجاني الذي أقدم على قتل المحامي عمار حاتم بطلق ناري من سلاح مسدس ، إثر خلاف على سعر بيع وشراء قطعة أرض سكنية ضمن مدينة الحلة".

وأشار إلى، أن "العملية جاءت بعد رصد وتعقب وملاحقة استمر لعدة أيام أثمر بالقبض على المتهم في إقليم كوردستان بالتنسيق مع الجهات الامنية في الاقليم".

واكد البيان "إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإيصال المتهم الى محافظة بابل للمثول أمام القضاء لينال الجزاء العادل".

وفي العشرين من الشهر الجاري، لقي المحامي عمار حاتم العبيدي حتفه، اثر اطلاق نار تعرض له في محافظة بابل، فيما أصيب زميله سرمد الحميري.