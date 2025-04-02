شرطة بابل تعتقل رجلاً قتل زوجته "دهساً حتى الموت"

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، يوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على رجل قام بدهس زوجته بسيارته حتى فارق الحياة، بعد وقت قياسي من تنفيذ الجريمة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز قيادة شرطة محافظة بابل، تمكنت بعملية أمنية سريعة وخاطفة، من إلقاء القبض على شخص أقدم على قتل زوجته في قضاء المحاويل إثر خلاف عائلي نشب بينهما.

وأوضحت أن الأجهزة الأمنية المختصة باشرت فور ورود معلومات عن وجود جثة امرأة، وبعد الكشف عليها في المستشفى، بجمع المعلومات والتحري عن سبب الوفاة.

وكشفت التحريات أن زوج الضحية هو مرتكب الجريمة نتيجة خلافات أسرية داخل منزلهما، وحين حاولت الضحية الهرب، لاحقها الجاني بمركبته ودهسها وتركها على قارعة الطريق، ثم لاذ بالفرار من مكان الحادث.

وأشارت إلى أنه بفضل سرعة التحرك الأمني والجهود المكثفة، تمكنت القوات الأمنية من تحديد مكان تواجد المتهم الهارب وإلقاء القبض عليه بعد مطاردته، وذلك في غضون أقل من ساعتين على وقوع الجريمة، كما تم ضبط المركبة التي استخدمها في عملية الدهس.

وأكدت القيادة أنه المتهم اعترف صراحةً بارتكابه الجريمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه تمهيداً لإحالته إلى القضاء.