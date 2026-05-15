شرطة بابل تطيح بإرهابي "عالي الخطورة"

شفق نيوز- بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، يوم الجمعة، الإطاحة بمطلوب بقضايا إرهابية خلال عملية تدقيق أمني في إحدى السيطرات ضمن حزام المحافظة.

وقالت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المفارز الأمنية في سيطرة الشهيد العقيد سلام شنون التابعة لقيادة شرطة بابل تمكنت، عبر إجراءات تفتيش وتدقيق متقدمة، من إلقاء القبض على مطلوب متوارٍ عن العدالة مشمول بأمر قبض وفق المادة (4/1 إرهاب)".

وأضافت أن "المتهم من مواليد 1998 ويسكن محافظة ذي قار، وقد جرى كشفه بعد مقاطعة بيانات المسافرين مع قاعدة بيانات المطلوبين المصنفين ضمن درجات الخطورة العالية".

وأوضحت القيادة أن "أمر القبض صادر عن محكمة تحقيق الرصافة/ المحكمة المركزية بتاريخ 28 نيسان/ أبريل 2026، بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد"، مشيرة إلى أن "المطلوب أوقف أصولياً بعد التحقق من بياناته واستكمال الإجراءات القانونية بحقه".

وأكدت أن "السيطرات الأمنية المنتشرة ضمن حزام بابل تمثل خط الدفاع الأول للمحافظة، وتعمل وفق منظومة تقنية واستخبارية متكاملة لرصد المطلوبين ومنع تسلل الخارجين عن القانون".