شرطة بابل تستقبل شهر رمضان بخطة لتعزيز الأمن ومنع التلاعب بالأسعار

شفق نيوز- بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، مساء اليوم الأحد، عن وضع خطة خاصة بشهر رمضان لضمان عدم احتكار المواد الغذائية والتلاعب بأسعارها.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قائد شرطة بابل اللواء عباس الحسيني ترأس اجتماعاً أمنياً موسعاً ضمّ مديري الأجهزة الأمنية العاملة في المحافظة، جرى خلاله بحث جملة من الملفات المهمة، وفي مقدمتها الاستعدادات الأمنية والخدمية تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان.

وناقش المجتمعون آليات منع استغلال هذه الأيام في احتكار السلع أو التلاعب بالأسعار، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يحفظ استقرار السوق ويحمي المواطنين.

كما جرى التأكيد على وضع خطط متكاملة لتأمين الحماية للأماكن المقدسة والعامة التي تشهد إقبالاً واسعاً من المواطنين خلال شهر رمضان.

وشدد قائد الشرطة على أهمية التنسيق والتعاون الكامل بين جميع الأجهزة الأمنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان استمرار استتباب الأمن والاستقرار في عموم المحافظة، موجهاً بتكثيف تسيير الدوريات بمختلف صنوفها من المرور والنجدة وبقية التشكيلات، للحد من الاختناقات المرورية وتعزيز الشعور بالأمان، وترسيخ حضور الأجهزة الأمنية في كل مكان وعلى مدار الساعة.