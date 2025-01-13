شرطة بابل تحبط عملية تهريب نفط وتعتقل متهمين اثنين

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، يوم الاثنين، عن تمكن قوات الأمن في المحافظة، من إحباط عملية تهريب نفط خام كبيرة واعتقال متهمين اثنين.

وقال إعلام قيادة شرطة محافظة بابل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مشتركة من جهاز المخابرات ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة ومديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب، وتحت إشراف مباشر من قائد شرطة المحافظة اللواء علي الحسناوي، تمكنت من إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من النفط الخام تقدر بـ73 ألف لتر".

ولفت إلى أن "العملية جاءت بعد نصب كمين مُحكم لعصابة متخصصة في تهريب النفط الخام، حيث تم استدراج المتهمين إلى إحدى ساحات التفريغ غير الرسمية في شمال المحافظة".

وبين أن "العملية أسفرت عن القبض على اثنين من المتهمين وضبط شاحنتين صهريج محملتين بالنفط الخام المهرب"، مشيراً إلى أنه "تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات التحقيقية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".