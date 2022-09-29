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شرطة الأنبار تطيح بنصابيّ "الدلفري"

Category: أمـن

Date: 2022-09-29T13:52:09+0000
شرطة الأنبار تطيح بنصابيّ "الدلفري"

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة الانبار، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على اثنين يمارسان النصب والاحتيال بطريقة غير مألوفة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مكتب مكافحة اجرام الفلوجة ومن خلال المتابعة تمكن من القاء القبض على المتهمين "حامد احمد وهيب علي، وهدير محمد سالم حسين" يمارسان عمليات النصب والاحتيال في الفلوجة من خلال الاتصال على محال بيع الهواتف النقالة وغيرها وبعد وصول الطلب إليهما عبر خدمة التوصيل يسرقانه ويهربان.

وبينت ان المتهمين يتخذان من المنازل غير المأهولة مكاناً لتنفيذ عمليات السرقة وعند وصول البضاعة المطلوبة يسرقاها ويفران من المنزل، مشيرة الى توقيف المتهمين وفق المادة ٤٥٦ من قانون العقوبات العراقي.

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