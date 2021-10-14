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شرطة الأنبار تطيح بمنفذي الهجوم الانتحاري الأخير على مقر أمني بالرمادي

Category: أمـن

Date: 2021-10-14T14:02:55+0000
شرطة الأنبار تطيح بمنفذي الهجوم الانتحاري الأخير على مقر أمني بالرمادي

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة الأنبار، اليوم الخميس، اعتقال ارهابيين اثنين، كانا قد شاركا في هجوم انتحاري استهدف مقرا أمنيا في مدينة الرمادي، مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قسم مكافحة الاجرام في شرطة الأنبار وعلى ضوء الادلة الجنائية ومتابعة اصحاب السوابق ممن شاركوا الجماعات المسلحة اعمالهم التخريبية، تمكن القسم من التوصل الى اثنين ممن ساعدوا على تفخيخ العجلة وإيواء الانتحاري".

وأضاف البيان أن "المتهمين قد اعترفا على مشاركتهما في العملية الإرهابية والتي استهدفت مقر آمرية أفواج طوارئ شرطة الانبار، وأن سير التحقيقات ما زالت مستمرة".

يذكر أن مقر امرية أفواج طوارئ شرطة الأنبار، شهد هجوما انتحاريا بسيارة مفخخة، إلا أن أحد أفراد القوات الأمنية، تمكن من التصدي له.

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