شرطة الأنبار تطيح بتجار مخدرات بحوزتهم عشرات الآلاف من الحبوب المخدرة

شفق نيوز / أعلنت قيادة شرطة الأنبار، يوم الاثنين، إلقاء القبض على أربعة متهمين بتجارة المخدرات، وضبط بحوزتهم 200 ألف حبة مخدرة ومختلف المواد المخدرة الأخرى.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العيون الساهرة من ضباط قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، بأمرة المقدم سعد غانم والضباط والمنتسبين ألقوا القبض على مجموعة من المتهمين يقومون بالمتاجرة وبيع الحبوب المخدرة".

وأوضحت أن "المتهم (سلمان سرحان حمد شنتاف) ألقي القبض عليه في قضاء القائم وضبط بحوزته (١٥٠) ألف حبة مخدرة نوع كبتاجون، وكان يقوم بنقلها وبيعها في أماكن متفرقة من محافظة الأنبار".

وأضافت القيادة، أن "المتهم (أثير محمد سلوم خليفة) ألقي القبض عليه في قضاء القائم منطقة الكرابلة، وضبط بحوزته (٣٩٦٦) حبة مخدرة نوع كبتاجون، وكان يقوم بنقلها وبيعها في مناطق مختلفة في محافظة الأنبار أيضاً".

وأشارت إلى أن "المتهم (علي عجة عبيد حسين) ألقي القبض عليه في قضاء هيت وضبط بحوزته (٦٠) ألف حبة مخدرة نوع كبتاجون و(١٤٣) غرام كريستال، والمتهم (محمد عدي مخلف مطلك) ألقي القبض عليه في مدينة الرمادي وضبط بحوزته (١٠) غرام كريستال و(١٤) غرام مادة الحشيشة مع أدوات تعاطي".

ولفتت قيادة شرطة الأنبار، إلى أن "أقوال المتهمين دونت ابتدائياً وقضائياً وتم توقيفهم وفق المادة 28 من قانون المخدرات وتم إرسال المبرزات الجرمية إلى الطبابة العدلية لإجراء وإكمال الفحوصات واكمال القضايا وإحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا جزائهم العادل".

وبحسب البيان، ثمن قائد شرطة الأنبار، الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار، دور المواطن الأنباري في الإخبار عن أي شيء مخالف للقانون، والعمل بمبدأ الأمن مسؤولية الجميع.