شرطة الأنبار تتسلم مسؤولية سيطرتين من لواء الطفوف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، يوم الأحد، بتسلم الشرطة المحلية لنقطتين أمنيتين استراتجيتين في منطقة القائم، بعد انسحاب لواء الطفوف منها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "لواء الطفوف انسحب من النقاط الأمنية (السيطرات) في قضاء القائم غربي الأنبار، وتسلمتها بدلا عنه الشرطة المحلية".

وأضاف أن "السيطرات التي أصبحت بيد الشرطة، هي جباب والشهيد حيدر"، مبينا أن "السيطرتين تمثلان مواقع أمنية حيوية تربط القائم بعكاشات والحدود السورية".

ومنذ مطلع العام الماضي، بدأت وزارة الداخلية بمسك الأمن في المحافظات، مقابل انسحاب الجيش لخارج المدن، وقد تسلمت أمن العديد من المحافظات الوسطى والجنوبية في المراحل الأولى من تطبيق القرار.