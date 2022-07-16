شرطة النجف: مايحدث جرائم جنائية ولا وجود لإنهيار امني

شفق نيوز/ نفت مديرية شرطة النجف، اليوم السبت، ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن حصول انهيار أمني في المحافظة.

وقالت في بيان، ورد الى شفق نيوز، "نؤكد ان هذه الاكاذيب والاشاعات لن تؤثر في الواقع الامني"، موضحة ان "الأجهزة الأمنية تعمل ليلا ونهارا لحماية المواطنين والزائرين والممتلكات الخاصة والعامة ولكن هناك من يتناول الوضع الأمني بقصد وبدون قصد لغاية معينة أو بجهل وبدون معرفة".

وبينت شرطة النجف في بيانها، ان "الأجهزة الأمنية تعمل على محاربة الجريمة وملاحقة المجرمين والمطلوبين للقضاء"، لافتة إلى أن "ما وقع من جرائم هي جنائية مكتشفة وأطرافها معروفين وفي حال اكتمال التحقيقات سوف نطلعكم عليها".

وثمن بيان شرطة النجف، "موقف المجتمع النجفي والمواطنين في دعم الاجهزة الامنية والوقوف معها ومساندتها في الإبلاغ عن أي من الحالات المشبوهة".

وخلال الساعات القليلة الماضية، شهدت النجف جريمتي قتل أحدهما محام باطلاق نار خلال مشاجرة داخل منزل واقع بمنطقة المزارع بمركز المحافظة.

كما قتل رجلاً في شارع المدينة، وسط النجف، اثناء فض َاشتباك بين مجموعة اشخاص رفع السلاح الناري فيها.