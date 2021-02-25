شرطة النجف توقف "ضابطا كبيرا" تابعا لها اعتدى على جنود

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف الاشرف، اليوم الخميس، بأن قوة أمنية مختصة قامت بتوقيف آمر القاطع الشمالي في شرطة المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قيادة الشرطة في محافظة النجف قامت بفتح تحقيق موسع مع العميد علاء العوادي مدير مركز شرطة المحافظة للقاطع الشمالي بعد قيامه مع عدد من عناصره بالاعتداء على عسكريين أثناء نزولهم من الواجب للتمتع بإجازتهم الدورية".

وبين المصدر، أن "الأوامر التي صدرت هي سحب يد العميد العوادي وإيداعه وعناصره التوقيف، وانتظار التقرير الطبي في حال كانوا بعد (مخمورين) من عدمه، حيث أن الجنود العسكريين المعتدى عليهم، أكدوا أن آمر المركز وعناصره كانوا في حالة سُكر".