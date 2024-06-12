شرطة النجف تصدر موقفاً حول معركة السجناء

شفق نيوز/ قالت قيادة شرطة النجف، يوم الخميس، إنها تمكنت من السيطرة على شجار دار داخل سجن، أصيب فيه ثمانية أشخاص.

وذكرت القيادة في بيان: أن "الحادث وقع في سجن مكافحة الاجرام، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

وأضافت أن: "الحادث لم تستخدم فيه آلات جارحة كما أشيع… وتم السيطرة على المشاجرة من قبل القوة المختصة".

وكان مصدر أمني أخبر وكالة شفق نيوز مساء الأربعاء، أن الشجار أصيب فيه ثمانية موقوفين بطعنات في مناطق مختلفة من الجسم، وتم نقلهم لطوارئ مستشفى النجف التعليمي تحت الحماية المشددة لتلقي العلاج اللازم".