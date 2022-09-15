شرطة النجف تستدرج قاتل "مديرة مدرسة وابنتها" من دولة مجاورة وتوقع به في "كمين محكم"

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة النجف يوم الخميس، إلقاء القبض على متهم قام بقتل مديرية مدرسة وابنتها وسرق مبالغ مالية ومخشلات ذهبية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "قبل عدة ايام فجعت مدينة الكوفة بمقتل مديرة مدرسة وابنتها بواسطة سكين داخل منزلها في حي ميسان وسرقة مبلغ 19 مليون دينار عراقي وبعض المخشلات الذهبية من قبل شخص مجهول".

وأضاف البيان؛ أنه "تم تشكيل فريق عمل برئاسة قائد الشرطة اللواء الحقوقي باسم مجيد فيصل ومدير قسم مكافحة الاجرام وضباط ومنتسبي مكتب الكوفة لمكافحة الإجرام بمساعدة خلية الصقور الاستخبارية وقسم التقنيات والمعلوماتية في استخبارات النجف وجهاز الأمن الوطني في المحافظة".

واشار إلى أنه بعد التعمق بالتحقيق وجمع المعلومات بمساعدة الأجهزة الاستخبارية المذكورة تم تحديد هوية القاتل الذي هرب بعد الحادث مباشرةً إلى جمهورية إيران.

وأضافت المديرية: أنه "خلال اليومين الماضيين تم استدراجه بطريقة ذكية جدا ليعود الى العراق وتم نصب كمين محكم له أشرف عليه قائد شرطة المحافظة وضابط مكتب مكافحة الكوفة وتم القبض عليه في الحدود الادارية بين النجف وكربلاء".

وأكدت أنه "تم تدوين أقوال المتهم واعترف بارتكابه لجريمة القتل والسرقة واجري كشف الدلالة في محل الحادث وأحيل للقضاء لينال جزاءه العادل".