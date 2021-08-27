شرطة المرور تدخل حالة "الإنذار القصوى" في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بدخول قطعات شرطة المرور في حالة "الانذار القصوى" عشية قمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قطعات المرور دخلت في حالة الانذار القصوى ضمن خطة تأمين القمة يوم غد السبت".

وأضاف أن "قطعات ستباشر بقطع منطقة الواجب؛ طريق مطار بغداد والمنطقة الخضراء وبعض مناطق الكرادة في الساعة السادسة صباح يوم غد".

وكانت السلطات العراقية قد بدأت منذ مساء الخميس بنشر قوات مكافحة الإرهاب والفرقة الخاصة في محيط وداخل المنطقة الخضراء إلى جانب المنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي لتأمين سلامة الوفود.

ومن المقرر انعقاد "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" يوم غد السبت وتستمر فعالياته ليوم واحد بمشاركة 9 دول هي: تركيا وإيران والكويت والأردن والسعودية ومصر والإمارات وقطر وفرنسا.

كما سيحضر المؤتمر ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مجموعة العشرين بصفة مراقب، وسيركز المؤتمر على تخفيف حدة التوتر في المنطقة الإقليمية وبناء شراكات اقتصادية بين دولها.