سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

شرطة المرور تدخل حالة "الإنذار القصوى" في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-08-27T18:06:08+0000
شرطة المرور تدخل حالة "الإنذار القصوى" في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بدخول قطعات شرطة المرور في حالة "الانذار القصوى" عشية قمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قطعات المرور دخلت في حالة الانذار القصوى ضمن خطة تأمين القمة يوم غد السبت".

وأضاف أن "قطعات ستباشر بقطع منطقة الواجب؛ طريق مطار بغداد والمنطقة الخضراء وبعض مناطق الكرادة في الساعة السادسة صباح يوم غد".

وكانت السلطات العراقية قد بدأت منذ مساء الخميس بنشر قوات مكافحة الإرهاب والفرقة الخاصة في محيط وداخل المنطقة الخضراء إلى جانب المنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي لتأمين سلامة الوفود.

ومن المقرر انعقاد "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" يوم غد السبت وتستمر فعالياته ليوم واحد بمشاركة 9 دول هي: تركيا وإيران والكويت والأردن والسعودية ومصر والإمارات وقطر وفرنسا. 

كما سيحضر المؤتمر ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مجموعة العشرين بصفة مراقب، وسيركز المؤتمر على تخفيف حدة التوتر في المنطقة الإقليمية وبناء شراكات اقتصادية بين دولها.

related

إصابة شخص بانفجار استهدف محلاً للمشروبات الكحولية وسط بغداد

Date: 2021-01-17 17:15:40
إصابة شخص بانفجار استهدف محلاً للمشروبات الكحولية وسط بغداد

جريحان في هجوم على الجيش العراقي ببغداد

Date: 2020-12-25 17:23:24
جريحان في هجوم على الجيش العراقي ببغداد

انفجار يهز منطقة الشعب في بغداد

Date: 2021-01-31 20:53:13
انفجار يهز منطقة الشعب في بغداد

احباط تفجير في قلب بغداد

Date: 2020-10-13 05:58:45
احباط تفجير في قلب بغداد

اندلاع حريق في مقر وزارة عراقية وسط بغداد

Date: 2020-05-20 00:37:52
اندلاع حريق في مقر وزارة عراقية وسط بغداد

فيديو.. الجيش ينشر المدرعات وسط بغداد

Date: 2021-07-16 17:51:32
فيديو.. الجيش ينشر المدرعات وسط بغداد

تفكيك منصة صواريخ معدة لإستهداف مناطق في بغداد (صور)

Date: 2021-05-28 09:39:31
تفكيك منصة صواريخ معدة لإستهداف مناطق في بغداد (صور)

116 ضحية وجريحاً في حصيلة جديدة لتفجير بغداد المزدوج

Date: 2021-01-21 11:33:15
116 ضحية وجريحاً في حصيلة جديدة لتفجير بغداد المزدوج