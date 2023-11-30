شرطة "المحتوى الهابط" تلقي القبض على "عصفورة بغداد"

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الخميس، بإلقاء القبض على المطربة تيسير العراقية.

وأضاف المصدر لوكالة شفق نيوز؛ أن القوات الامنية تلقي القبض على المطربة (تيسير) صاحبة لقب "عصفورة بغداد" استنادا لمذكرة قبض صادرة بحقها من قبل لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية.

ومنذ شهر شباط/ فبراير من العام 2023، تشن وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى حملة لملاحقة من اتهمتهم بنشر "محتوى هابط" في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك صدرت مذكرات قبض وأحكاماً بالحبس بحق عدة أشخاص.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، في الشهر ذاته، تلقيها 96 ألف إخبار عن "المحتويات الهابطة" عبر منصة "بلّغ" التي أطلقتها على موقعها الرسمي، فيما توعدت أي ضابط يثبت علاقته بناشري "المحتوى الهابط والبلوغرات" بإجراءات قانونية.