شرطة المثنى توقف رجلاً بتهمة قتل زوجته بواسطة "كيبل كهربائي"

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة المثنى، يوم الجمعة، القبض على متهم قتل زوجته بواسطة "كيبل كهربائي" في السماوة مركز المحافظة.

وقال إعلام شرطة المثنى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "مركز شرطة السماوة استخبر من قبل البدالة المركزية بوجود حادث قتل في إحدى المناطق السكنية، وتم التوجه والانتقال الى محل الحادث حيث تبين ان الجاني قام بقتل زوحته عن طريق شنقها ( بواسطة كيبل كهربائي ) ولاذ بالفرار".

وتابع، "بعد اجراء الكشف وأخذ البصمات في مكان الحادث من قبل خبراء الأدلة الجنائية تم جمع المعلومات والأدلة من قبل مصادرنا الخاصة على مكان تواجد المتهم في ناحية الدراجي وبالاشتراك مع مركز شرطة الدراجي تم القاء القبض عليه ودونت أقواله ابتدائيا وصدقت قضائيا واعترف بقيامه بجريمته فتم توقيفه وفق أحكام المادة ( 406 ) من قانون العقوبات العراقي واحيل إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون".