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شرطة المثنى تنعى ضابطاً سقط بمواجهة مسلحة مع تجار المخدرات

Category: أمـن

Date: 2022-07-15T07:38:09+0000
شرطة المثنى تنعى ضابطاً سقط بمواجهة مسلحة مع تجار المخدرات

شفق نيوز/ نعت قيادة شرطة محافظة المثنى والمنشآت، المقدم طارق طاهر دحداح الريشاوي ضابط شعبة مخدرات قضاء الخضر.

وذكرت القيادة في بيان، أن الريشاوي توفي متأثره بجراحه اثر إطلاقة نارية أصيب فيها اثناء تأديته لواجبه في ملاحقة تجار المخدرات.

والسبت الماضي، أفاد مصدر أمني بمحافظة المثنى، باعتقال تاجر مخدرات خطير شرقي المحافظة دخلت مع قوة أمنية باشتباك مسلح.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " قوة امنية دخلت باشتباك مسلح مع تاجر مخدرات خطير بقضاء الخضر شرقي المحافظة استمر لقرابة النصف ساعة، انتهى بإصابة قائد القوة الأمنية وهو برتبة مقدم بجروح خطيرة".

وبين المصدر، أن "المتهم المطلوب قام بإحراق منزله، قبل تنفيذ أمر مداهمة منزله وإلقاء القبض عليه".

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