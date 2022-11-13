شرطة بابل تلقي القبض على سجينين هربا من مركز للشرطة في بابل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة بابل، يوم الأحد، إلقاء القبض على إثنين من مجموع الثلاثة الموقوفين الهاربين من سجن في مركز للشرطة وسط مدينة الحلة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بإشراف قائد شرطة المحافظة اللواء خالد تركي جهاد الشمري تم نشر قوات أمنية مشتركة في محيط المنطقة القريبة وبوقت قياسي وخلال ساعات قليلة تمكنت القوات من إلقاء القبض على إثنين من الموقوفين الفارين والبالغ مجموع عددهم ثلاثة سجناء ، الهاربين من مركز شرطة الثورة ليلة أمس مستغلين فترة رفع القمامة والتخلص منها".

وتمكن ثلاثة سجناء من الهروب من محبسهم في مديرية بلدة الشرطة الصوب الكبير في محافظة بابل ليلة أمس.

وبحسب مصدر أمني، فقد تم إيداع ضابط الموقف وحرس التوقيف وتشكيل مجلس تحقيقي، وأشار إلى أن دوريات الشرطة تجري عملية بحث وتحرٍ لإلقاء القبض على السجناء الفارين.