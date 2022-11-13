سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

شرطة بابل تلقي القبض على سجينين هربا من مركز للشرطة في بابل

Category: أمـن

Date: 2022-11-13T13:12:16+0000
شرطة بابل تلقي القبض على سجينين هربا من مركز للشرطة في بابل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة بابل، يوم الأحد، إلقاء القبض على إثنين من مجموع الثلاثة الموقوفين الهاربين من سجن في مركز للشرطة وسط مدينة الحلة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بإشراف قائد شرطة المحافظة اللواء خالد تركي جهاد الشمري تم نشر قوات أمنية مشتركة في محيط المنطقة القريبة وبوقت قياسي وخلال ساعات قليلة تمكنت القوات من إلقاء القبض على إثنين من الموقوفين الفارين والبالغ مجموع عددهم ثلاثة سجناء ، الهاربين من مركز شرطة الثورة ليلة أمس مستغلين فترة رفع القمامة والتخلص منها".

وتمكن ثلاثة سجناء من الهروب من محبسهم في مديرية بلدة الشرطة الصوب الكبير في محافظة بابل ليلة أمس.

وبحسب مصدر أمني، فقد تم إيداع ضابط الموقف وحرس التوقيف وتشكيل مجلس تحقيقي، وأشار إلى أن دوريات الشرطة تجري عملية بحث وتحرٍ لإلقاء القبض على السجناء الفارين.

related

سيطرات أمنية ببغداد تعتقل متهمين بالارهاب وآخرين بالتزوير

Date: 2021-12-14 17:09:50
سيطرات أمنية ببغداد تعتقل متهمين بالارهاب وآخرين بالتزوير

السلطات العراقية تقبض على إيراني تسلل إلى البصرة بزورق

Date: 2020-09-24 06:20:49
السلطات العراقية تقبض على إيراني تسلل إلى البصرة بزورق

شرطة كركوك تطيح بمتهمين اثنين وفق المادة الرابعة إرهاب

Date: 2021-01-29 15:12:41
شرطة كركوك تطيح بمتهمين اثنين وفق المادة الرابعة إرهاب

بالجرم المشهود.. الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته كيلو ونصف من "الكرستال" في البصرة

Date: 2022-03-25 15:40:27
بالجرم المشهود.. الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته كيلو ونصف من "الكرستال" في البصرة

القبض على ارهابيين في كربلاء وعصابة سرقة وقتل في صلاح الدين

Date: 2021-06-12 09:14:43
القبض على ارهابيين في كربلاء وعصابة سرقة وقتل في صلاح الدين

بعد اشتباكات مسلحة عنيفة.. اعتقال "أخطر" تاجر مخدرات في كوفة النجف

Date: 2022-03-24 11:03:13
بعد اشتباكات مسلحة عنيفة.. اعتقال "أخطر" تاجر مخدرات في كوفة النجف

القبض على داعشي يعمل على نقل الانتحاريين والعبوات الناسفة في بغداد

Date: 2021-12-31 09:34:59
القبض على داعشي يعمل على نقل الانتحاريين والعبوات الناسفة في بغداد

الإطاحة بقيادي داعشي في كركوك

Date: 2020-10-14 09:45:11
الإطاحة بقيادي داعشي في كركوك