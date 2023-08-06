شرطة الكرخ تكشف ملابسات قتل شاب إدعى أبناء عمومته انتحاره

شفق نيوز/ كشفت شرطة الكرخ، يوم الأحد، ملابسات جريمة قتل شاب في العاصمة بغداد ادعى أبناء عمومته انتحاره.

وذكرت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد الاستخبار بوجود حادث إنتحار مشتبه بها لشخص تم نقله إلى مستشفى أبي غريب، وجه قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء الحقوقي بلاسم حمد حسن بتشكيل فريق عمل بإشرافه الشخصي وبمتابعة العميد معاون القائد وبرئاسة مساعد مدير قسم شرطة ابي غريب، تم الانتقال لمحل الحادث ،وبعد جمع المعلومات والتعمق بالتحقيق ، تبين أن المجنى عليه أصيب بطلق ناري إثر مشاجرة مع أبناء عمومته، لوجود خلاف بينهم".

وأشارت الى "تدوين اقوال المدعي بالحق الشخصي والشهود، وإجراء الكشف على جثة المجنى عليه، والمخطط لمحل الحادث ، تم القبض على المتهمين وضبط السلاح الناري المستخدم نوع مسدس ،وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون".