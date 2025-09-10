شرطة الكرخ تصدر توضيحا بشأن "انفجار السيدية"

شفق نيوز- بغداد

أصدرت قيادة شرطة بغداد الكرخ، يوم الأربعاء، توضيحا بشأن استهداف منازل أحد الضباط في السيدية جنوب غربي العاصمة.

وذكر إعلام قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن حدوث انفجار أو استهداف لمنزل أحد الضباط ضمن منطقة السيدية، عار عن الصحة".

وأكد أنه "لم يسجل أي حادث من هذا النوع، في الوقت الحالي"، مبينا أن "الوضع الأمني في المنطقة مستقر بشكل كامل"، داعيا جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى "استقاء المعلومات من المصادر الرسمية حصراً، وتجنب نشر الشائعات التي تثير القلق بين المواطنين".

وكانت عدد من وسائل الإعلام قد تداولت خبرا مفاده، استهداف منزل أحد المواطنين برمانة يدوية من قبل مجهولين في منطقة كفاءات السيدية.