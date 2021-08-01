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شرطة الفلوجة تستنفر بحثاً عن جثمان صبيين شقيقين

Category: أمـن

Date: 2021-08-01T20:07:53+0000
شرطة الفلوجة تستنفر بحثاً عن جثمان صبيين شقيقين

شفق نيوز/ أعلنت شرطة قضاء الفلوجة في محافظة الأنبار، مساء الأحد، تعرض صبيين شقيقين للغرق بنهر الفرات، فيما أكدت استنفار الجهود بحثاً عن جثامينهم.

وقال مدير شرطة الفلوجة، جمال الجميلي، لوكالة شفق نيوز، إن الصبيين بأعمار لا تتجاوز الـ12 عاماً، وهم من أبناء منطقة النساف التابعة لقضاء الفلوجة، تعرضا للغرق بنهر الفرات.

وأضاف الجميلي، أن "جثامين الصبيين ما زالت مفقودة، وعناصر الشرطة النهرية والمحلية، تواصل البحث عنهما"، مشيراً إلى أن "التحقيق بالحادثة ما يزال قائماً".

ولفت إلى أن "الشرطة النهرية متواجدة عند النهر لتفادي حوادث الغرق، لكن ليس من المعقول نشر مفارز الشرطة النهرية على طول منطقة مرور نهر الفرات بالفلوجة، والبالغة أكثر من 50 كيلو متراً".

وأفاد شهود عيان، لوكالة شفق نيوز، بأن الصبيين من سكنة المناطق القريبة من ضفة النهر، واتجها نحو النهر للسباحة، دون رقابة من قبل عائلتهما.

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