شرطة الفلوجة تحبط مخططاً "إرهابياً" لزعزعة الأمن

شفق نيوز/ أعلن مدير شرطة قضاء الفلوجة، العميد جمال الجميلي، يوم الاثنين، عن القبض على عدد من عناصر تنظيم داعش، فيما تم ضبط عدد من العبوات الناسفة وتفجيرها تحت السيطرة.

وقال الجميلي لوكالة شفق نيوز، إن "تعاون المواطنين والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والإدارة المحلية في الفلوجة، أسهمت بكشف العديد من الجرائم، ومنها إلقاء القبض على مجموعة إرهابيين كانوا يحاولون زعزعة أمن المدينة في الآونة الأخيرة".

وأشار إلى أن "معلومات استخبارية مكنت شرطة الفلوجة من الوصول الى عبوات ناسفة من مخلفات تنظيم داعش، في المناطق الجنوبية من المدينة، وتم تفجيرها من قبل الجهد الهندسي التابع لشرطة الانبار".

وأكد الجميلي ان "مدينة الفلوجة تشهد استقرارا أمنيا غير مسبوق منذ عام 2003، جراء بناء علاقة وثيقة بين عناصر الأجهزة الأمنية والمواطنين، بهدف فرض الأمن في المدينة وتطبيق القانون".

واضاف أن "الفلوجة تعد الأولى بين جميع مدن الأنبار بتنفيذ القوانين، وهذا رادع لأي جهة تحاول العبث بأمن المدينة، أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة".

واوضح أن "عمليات مكافحة المخدرات ومطاردة المروجين والمتعاطين لها سارية بشكل متواصل، وذلك بالتعاون مع مديرية إجرام الأنبار، التي تعتمد على مصادر موثوقة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، وإحالة المتورطين إلى المحاكم المختصة، علماً أن غالبية المتورطين بهذا المجال يتم مطاردتهم في المناطق الصحراوية والحدودية".

وحول عمليات التدقيق الأمني التي تنفذ في مداخل المدينة والسيطرات الأمنية الرئيسية، قال الجميلي، إن "أي مواطن يرغب بالسكن داخل المدينة او التجوال بشوارعها فله الحق بذلك، وذلك وفق الضوابط والتعليمات الصادرة من قبل الحكومة المحلية، ولا توجد هناك أي أعمال تعسفية ضد أي شخص أو أبناء مدينة معينة، لكن يسمح بالدخول بعد إجراء التدقيق الأمني، ومن ثم له كامل الحرية".