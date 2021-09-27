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شرطة الطاقة: هذه تفاصيل وصور شبكة تهريب النفط في الانبار

Category: أمـن

Date: 2021-09-27T11:28:25+0000
شرطة الطاقة: هذه تفاصيل وصور شبكة تهريب النفط في الانبار

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة الطاقة في وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، عن ضبط وكر لتهريب المشتقات النفطية في محافظة الأنبار.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن قوة من فوج شرطة النفط السابع  ومركز شرطة نفط الأنبار داهمت بعد استحصال الموافقات القضائية وكراً في منطقة 5 كيلو في قضاء الرمادي يستخدم في تدوير وتهريب المشتقات النفطية.

وأوضحت أن القوة تمكنت من ضبط صهريج وثلاث عجلات آخرى "تنكر" مع خزانات حديدية سعة 36000 لتر عدد 6 محملة بالمنتج النفطي، إضافة إلى عدد من المواد الأخرى التي تستخدم في تهريب النفط ومشتقاته.

وأشارت إلى فتح تحقيق مفصل داخل مركز شرطة نفط الأنبار للتوصل إلى إصحاب الوكر لمحاسبتهم قضائيًا، لافتة إلى أن هذه العملية هي بجهود المديرية فقط وليس كما جاء في بعض صفحات التواصل الاجتماعي ومحاولة نسب الجهود لهم.

وتعهدت المديرية "بالاستمرار في ضرب أوكار تلك العصابات وملاحقتهم قضائيًا لحين القضاء عليهم" وفق البيان.

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