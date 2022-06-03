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شرطة الطاقة تضبط وكراً لتهريب النفط ومحطات وقود متنقلة غير رسمية في محافظتين

Category: أمـن

Date: 2022-06-03T19:48:57+0000
شرطة الطاقة تضبط وكراً لتهريب النفط ومحطات وقود متنقلة غير رسمية في محافظتين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة الطاقة، يوم الجمعة، عن ضبط وكر تهريب للنفط ومشتقاته وأربع محطات وقود متنقلة غير رسمية في محافظتي البصرة وكركوك.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بواجب واجب مشترك بين قسم السيطرات ومركز شرطة نفط البصرة والفوج الخامس بالاشتراك مع الاستخبارات، وخلال الممارسة الأمنية في تفتيش قاطع قضاء أبي الخصيب في محافظة البصرة، تمكنت القوة من العثور على خزان "سايلو" محمل بمنتوج نفطي، كذلك تم العثور داخل ساحة متروكة على عربة صهريج وخزانات بلاستيكية محملة بمنتوج نفطي".

ولفتت الى "حجز الموجودات داخل مركز شرطة نفط البصرة وفتح تحقيق مفصل للوصول إلى المتورطين من أصحابها".

وفي بيان ثانٍ اشارت المديرية الى ضبط أربع محطات وقود متنقلة غير رسمية وإلقاء القبض على خمسة متهمين في كركوك.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة من قسم مراكز شرطة نفط الشمال متآلفة من مركز شرطة نفط كركوك، وصلاح الدين، وأفواج شرطة النفط، ومفارز الاستخبارات، وأمن الأفراد، تمكنت من ضبط 4 محطات وقود متنقلة غير رسمية في قضاء الدوز، ثلاث منها في طريق "كركوك/ السليمانية". كما أسفرت العملية وفقاً للبيان عن "إلقاء القبض على خمسة متهمين، وخزانات حديدية تحوي منتوجات نفطية ومضخات للوقود، وعجلة حمل صغيرة، حيث تم إيداعهم التوقيف وحجز العجلات داخل مراكز شرطة النفط لعرضهم أمام القضاء ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

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